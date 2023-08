Il 18 e 19 agosto tutto lo staff del “Pignola in Blues” a Sant’Angelo Le Fratte per la II^ edizione di “Cantine in Blues”.

Venerdì 18 e sabato 19 Agosto tutto lo staff del Pignola in Blues si sposterà a Sant’Angelo Le Fratte per la II edizione di “Cantine in Blues”. Due serate di concerti gratuiti in piazza dei Martiri con interpreti di caratura internazionale, a partire dalle ore 21:30. Da mezzanotte dj set. La manifestazione si deve alla passione e all’impegno dei membri dell’associazione culturale Cross Roads, al patrocinio del Comune di Sant’Angelo e soprattutto al sostegno della Gaia Energy. La sera di venerdì sarà protagonista il rythm & blues di Shanna Waterstown, considerata una delle più interessanti voci blues femminili degli ultimi anni. Nata nel Sud degli Stati Uniti, è cresciuta nelle “churches” della sua città cantando prevalentemente gospel, per poi trasferirsi a New York, poco più che adolescente. In quel nuovo contesto entra a contatto con il jazz e il musical. Queste nuove espressioni musicali, unite ad alcuni fortunati tour ln giro per il mondo con artisti del calibro di Buddy Guy, la portano ad avvicinarsi sempre più a Parigi, città che nel giro di pochi anni diventerà la sua nuova sede abitativa. Il suo ultimo lavoro discografico, Inside My Blues, ha incontrato il parere più che favorevole di pubblico ed addetti ai lavori che l’hanno consacrata all’unanimità la voce più autorevole della nuova scena mondiale. La sua band è composta da musicisti di consolidata esperienza che vantano collaborazioni di prestigio con artisti dell’ambiente Rock, Blues, Soul, Funky internazionale: Massimo Ciraci, chitarra, Mino Berlano, basso e Gianpaolo Feola, batteria.

Sabato 19 il palco sarà tutto per Pepper and The Jellies. L’energia dello swing e la sensualità magica del blues, questo l’universo di questo quartetto made in Abruzzo che ha suonato in svariati festival in Italia, Belgio, Svizzera, Francia, Irlanda, Inghilterra, Danimarca e Olanda. Sono stati intervistati dal quotidiano La Repubblica, sono stati ospiti della trasmissione nazionale olandese Radio Limburg e hanno vinto il contest Giulia Jazz. Sono arrivati in finale nel concorso nazionale Italian Blues Challenge, tra centinaia di band partecipanti. Nell’Aprile del 2023 i Pepper and The Jellies sono apparsi nella trasmissione “E Viva il Videobox”, ideata da Fiorello, in onda su Raidue. A marzo 2023 la cantante Ilenia “Pepper” ha pubblicato un Ep di musica pop italiana, nato dall’incontro con Eddy Mattei, collaboratore di Zucchero Fornaciari. Una sua esibizione registrata durante Umbria Jazz 2013, è stata inserita dalla regista americana Joanne Fish in un documentario dedicato al blues negli anni ’20.

Il quartetto ha all’attivo i dischi The Viper Session, Christmas Swing e The Stuff is Here, che contiene due inediti scritti da Ilenia e la partecipazione del musicista Mauro Ottolini, già collaboratore di Gino Paoli, Vinicio Capossela e Brunori.

Informazioni, video e foto sull’attività e gli eventi organizzati dall’associazione Cross Roads sulle pagine Facebook e Instagram Pignola in Blues.