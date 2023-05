Potenza, 60enne americano scompare e poi viene ritrovato ferito in un bosco

Si è risolta in 24 ore la scomparsa di un uomo di origini americane, ospite a Potenza da diversi anni. L’uomo, 60 anni, era uscito ieri dalla struttura che lo ospita, senza fare rientro. Così, è stata fatta denuncia di scomparsa. Immediatamente sono scattate le ricerche che hanno interessato diverse zone della città. Fino a quando i Carabinieri lo hanno individuato nei pressi di Macchia Giocoli, in un’area tra la vegetazione, in una tenda. L’uomo presentava ferita al volto, collo e ai polsi. Ha riferito ai militari di essere stato aggredito da un animale, presumibilmente un cinghiale.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno trasferito l’uomo all’ospedale San Carlo per i controlli del caso e la cura delle ferite.

A quanto pare l’uomo già negli anni scorsi non era nuovo a rifugiarsi in luoghi di fortuna. Tanto che essendo senza fissa dimora, i Servizi Sociali avevano disposto il suo trasferimento presso una struttura.

Claudio Buono