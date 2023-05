Furto in pieno centro a Balvano e Ricigliano. Ladri di notte fanno razzia in due tabacchini e rubano un auto

Ladri in azione a Balvano e Ricigliano. La scorsa notte, nel centro balvanese, è stata presa di mira una tabaccheria situata nel cuore del paese, nella centralissima piazza Garibaldi, a due passi dalla chiesa. I ladri sono riusciti a entrare in una storica attività commerciale attraverso la porta, rompendola. Una volta all’interno, tra la refurtiva asportata, quella principale riguarda le sigarette. Altri due colpi sono stati messi a segno nella vicina Ricigliano, territorio del salernitano. Anche qui i ladri hanno colpito all’interno di una tabaccheria e poi sono riusciti a rubare una automobile.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso e stanno visionando anche le telecamere di sorveglianza delle attività commerciali o situate nelle vicinanze. Non poca preoccupazione tra le comunità, dal momento che si tratta comunque di eventi che non capitano spesso e che sono avvenuti – in particolare a Balvano – in pieno centro.

Claudio Buono