[VIDEO] Ladri nel Potentino, torna l’allarme. Un furto e un tentativo a Villa d’Agri

Torna la paura ladri e furti nel Potentino. Dopo un periodo di tranquillità, anche e in particolare dopo l’attività svolta sul territorio del Marmo Melandro a Picerno, con il fermo di tre sospettati qualche settimana fa, ieri sera i ladri sono riusciti a mettere a segno un furto e un tentativo di furto a Villa d’Agri. In un caso, almeno in due sono riusciti a entrare in una abitazione e mettere a segno il colpo, nel secondo caso l’antifurto li ha fatti fuggire via. “Scriverò – ha detto il sindaco di Marsicovetere, Marzo Zipparri – al Prefetto di Potenza non solo per portarlo a conoscenza di quanto sta avvenendo, ma per ripristinare lo stato di sicurezza e di tranquillità che è caratteristica fondamentale dei nostri piccoli centri. Intanto grazie alle immagini registrate sia dal sistema di sicurezza privato che dalla rete di video sorveglianza comunale, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per individuare gli autori di questi reati. Invito la cittadinanza a segnalare tempestivamente ai Carabinieri e alle forze dell’ordine tramite i numeri di pronto intervento, qualsiasi comportamento anomalo o sospetto nelle vicinanze delle proprie abitazioni”.

Claudio Buono

I VIDEO DEI LADRI RIPRESI DAGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA