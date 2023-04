Morte dell’operaio in una cava a Brienza, effettuata l’autopsia. Due persone indagate dalla Procura

Sono due le persone indagate dalla Procura di Potenza per la morte dell’operaio 45enne di Brienza, avvenuta a seguito di un incidente in una cava una settimana fa. Si tratterebbe di un atto dovuto da parte della Procura a seguito dell’autopsia che è stata effettuata ieri sul corpo dell’uomo, al San Carlo di Potenza a cura del medico legale Eloisa Maselli, dirigente dell’ospedale pugliese “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Un quadro più chiaro sia sugli indagati che sulle cause del decesso, di avrà non appena il medico legale depositerà in Procura la relazione dell’esame autoptico effettuato sul corpo dell’uomo. Si attende, inoltre, la data dei funerali.

Claudio Buono