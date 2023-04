Potenza, in fiamme una roulotte. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza alle ore 18.40 circa sono intervenuti in Via del Gallitello, per incendio Roulotte in area privata. I Vigili del fuoco giunti sul posto con una autopompa, un fuoristrada e una autobotte. Le sette unità presenti hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio. Terminate le operazioni di spegnimento, si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Seguiranno accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’incendio. Sul posto anche i Carabinieri e Polizia Locale.