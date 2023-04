Omicidio a Pescopagano, oggi l’ultimo saluto a Lorenzo Pucillo. Indagini serrate per individuare l’assassino

Si ferma oggi la comunità di Pescopagano per dare l’ultimo saluto a Lorenzo Pucillo, il 70enne medico – che tra gli incarichi era responsabile sanitario del Picerno in Serie C – ucciso nel suo terreno in località Cucumiello nella mattinata del 21 marzo e ritrovato la mattina successiva a seguito dell’allarme lanciato da un residente della zona. La salma del medico è stata dissequestrata nella giornata di sabato 1 aprile, dopo dieci giorni e a seguito prima di un esame autoptico e, in ultimo prima del dissequestro, di ulteriori e più approfonditi esami, validi per la prova del dna. Resta ancora avvolto nel mistero il nome del suo assassino. Le indagini, da due settimane, continuano senza sosta. Coordinate dalla Procura di Potenza, dal Pm Giuseppe Borriello e dal Procuratore Capo Francesco Curcio, sono portate avanti dai Carabinieri della Compagnia di Melfi e della stazione di Pescopagano, che hanno sentito molte persone per provare ad avere sempre più indicazioni e informazioni utili per comporre il mosaico e giungere alla cattura dell’assassino.

Oggi pomeriggio l’ultimo saluto nella chiesa di San Giovanni a Pescopagano, alle ore 15:30. Ad annunciarlo un manifesto funebre che porta la firma di tutti i familiari. Prima in chiesa, poi l’ultimo saluto al cimitero comunale. Per quanto riguarda le indagini, gli investigatori sperano di avere informazioni importanti dagli ultimi accertamenti fatti effettuare dalla Procura. Non è escluso che a breve venga conferito un nuovo incarico a un consulente tecnico per la ricerca di tracce genetiche presenti su diversi reperti acquisiti sia sulla scena dell’omicidio, ma anche sul corpo del dott. Pucillo.

Un omicidio efferato, volontario, come lo ha definito il Procuratore Capo Francesco Curcio, che al momento non ha ancora alcun responsabile.

Claudio Buono