Alfa Romeo sceglie la Basilicata per i video ufficiali della nuova Giulia e Stelvio

Tra i vari paesaggi unici, Alfa Romeo ha scelto anche Senise e la Diga di Monte Cotugno come location per le riprese delle nuove versioni di Giulia e Stelvio con i nuovi fari Full LED. La scelta non è casuale: la bellezza del paesaggio e la presenza di strade panoramiche con curve sinuose rappresentano la location perfetta per mettere alla prova le nuove versioni di Giulia e Stelvio. La Diga di Monte Cotugno, invece, rappresenta una location suggestiva e affascinante grazie alla sua imponenza e alla Statale Sinnica che costeggia e sovrasta il lago. Il contrasto tra la natura e la tecnologia avanzata delle Alfa Romeo rendono le riprese ancora più spettacolari. Il lago è stato protagonista di altri video ufficiali del gruppo, da Fiat al video ufficiale della Ferrari 458 Spider.

Le nuove versioni di Giulia e Stelvio sono caratterizzate dalla tecnologia Full LED Matrix che rappresenta una vera e propria novità per la casa automobilistica, offrendo una maggiore luminosità e una visibilità migliore in ogni situazione. La tecnologia Full LED permette alle auto di Alfa Romeo di avere un nuovo look ed fascio di luce più ampio, uniforme e potente, garantendo una maggiore sicurezza alla guida. Grazie alla sua intensità luminosa, i fari Full LED illuminano in maniera ottimale la strada davanti all’auto, migliorando la visibilità del guidatore e rendendo più agevole la guida notturna. Le riprese delle nuove versioni di Giulia e Stelvio con fari Full LED sono uno spettacolo unico, un momento in cui la bellezza della natura e la tecnologia automobilistica si uniranno in modo armonioso e suggestivo. Alfa Romeo dimostra ancora una volta la sua capacità di unire stile, eleganza, tecnologia e prestazioni, ponendosi all’avanguardia nel settore dell’illuminazione automobilistica.

Fonte: Basilicatanotizie.net

GUARDA IL VIDEO DISPONIBILE CLICCANDO QUI