Il treno storico ‘Arlecchino’ oggi passerà nel Potentino. Da Vietri di Potenza a Potenza, appuntamento nel primo pomeriggio

Oggi, domenica 26 marzo, transiterà in Basilicata il treno storico ETR 252 “Arlecchino” di Fondazione FS Italiane, costruito negli anni 60′. Si tratta di un passaggio dovuto grazie all’iniziativa di un gruppo di tedeschi, che hanno preso parte all’iniziativa “Bella Italia Express”. Da Roma – dove hanno pagato fino a 2mila euro a persona per tutta la “crociera” – il treno passerà nella giornata di oggi dalla stazione di Vietri di Potenza-Romagnano-Salvitelle alle ore 14, alle ore 14:36 da Picerno, alle ore 15:00 a Potenza e alle ore 15:25 da Trivigno. Gli orari non sono precisi: possono cambiare perché è un treno riservato non commerciale. E’ il treno numero 96115. La partenza da Roma stamattina alle ore 9. “Ci accomodiamo nelle spaziose poltrone imbottite di 1^ classe, ci adagiamo sullo schienale e ci lasciamo trasportare in un’epoca in cui si viaggiava ancora davvero comodi su rotaia”, fanno sapere i turisti tedeschi. Passaggio per Formia, Napoli, poi Salerno e da Battipaglia in direzione Potentino. Fino ad arrivare a Taranto e poi Bari, dove pernotteranno.

Per gli appassionati sarà una occasione unica per vedere passare lo storico Arlecchino di Ferrovie dello Stato.

Claudio Buono