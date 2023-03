Ponte del Pianello a Muro Lucano, a 105 anni dalla sua realizzazione finanziamento di 1,7 milioni di euro per il restauro tramite il PNRR

Dopo oltre 100 anni brillerà la storia di Muro Lucano grazie ad un finanziamento di oltre 1,7 milioni di euro, dai fondi del PNRR ottenuti tramite la Provincia di Potenza per il restauro del Ponte del Pianello, che dopo ben 105 anni dalla sua realizzazione sarà protagonista di un restauro. Lo rende noto Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano. Il Ponte del Pianello è il primo e più importante ponte in calcestruzzo armato ad arco parabolico costruito in Basilicata e uno dei primi in Italia ad opera del Sindaco commissario ingegnere Luigi Pistolese, con l’indirizzo e l’appoggio politico di Francesco Saverio Nitti.

“Un’importante eredità per Muro Lucano, un’opera di prestigio per la Provincia di Potenza e un’icona per l’intera Basilicata che, una volta restaurato, non solo garantirà maggiore sicurezza, ma tornerà ad avere un ruolo centrale sul tema turismo in quello che è il meraviglioso quadro del Borgo Pianello. Non posso non ringraziare il già Presidente della Provincia Guarino e l’attuale Presidente Giordano per la grande attenzione mostrata verso questa mia proposta progettuale. Da Sindaco e da Consigliere Provinciale, sono fiero di questo grande e storico risultato”, ha sottolineato Setaro.

Claudio Buono