A Potenza si costituisce la sede territoriale dell’Unione Italiana Forense. Il Presidente è l’avv. Armando Dereviziis

È stata costituita a Potenza la sede territoriale dell’Unione Italiana Forense. Con atto fondativo del 14 marzo 2023 è stato eletto all’unanimità alla carica di Presidente l’avv. Armando Dereviziis, il quale ha ricevuto altresì la contestuale nomina di Presidente del Consiglio distrettuale. Unitamente al Presidente, come da atto costitutivo, risultano eletti i componenti del direttivo, rappresentati da valenti ed esperti colleghi che con spirito di servizio coadiuveranno lo stesso Presidente nel concreto raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Italiana Forense. Quest’ultima è riconosciuta come uno tra gli organismi professionali maggiormente rappresentativi dell’ avvocatura italiana a livello nazionale. L’U.I.F. si propone di difendere e promuovere i valori di libertà e giustizia, di tutelare i diritti e gli interessi economici, sociali e professionali, di tutelare la funzione e la dignità dell’Avvocatura, di elevare il profilo professionale, culturale e morale dell’avvocatura, tutelare i diritti dell’ avvocatura. Si pone come obiettivo, inoltre, di promuovere migliori condizioni di accesso alla professione forense nonché di promuovere l’attività formativa.

L’ Avvocato Dereviziis, contattato telefonicamente da melandronews.it, ribadisce la sua gratitudine nei confronti del Presidente Nazionale, l’avv. Elisabetta Rampelli, per la fiducia accordatagli, e dichiara: “Sono onorato di poter presiedere la prima sede territoriale dell’ U.I.F.nel capoluogo potentino; con l’ entusiasmo per chi lavora per la tutela dei diritti e delle libertà, auspico assieme alla mia squadra di iniziare quanto prima una fattiva e concreta collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza e con le altre associazioni forensi presenti sul territorio, in difesa dei valori comuni e nell’interesse dell’ avvocatura. Il nostro motto è, e sa sarà sempre, “l’avvocatura garanzia di libertà””.

