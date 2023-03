Potenza, cane abbandonato davanti al canile con un biglietto: “Ha un tumore, non posso prendermi cura di lui”

Una triste storia arriva da Potenza, dove un cane nei giorni scorsi è stato legato e abbandonato davanti al canile di località Tiera, con un biglietto e un sacchetto di croccantini. Sul biglietto, scritto a penna, “Si chiama Thyson, ha 9 mesi, ha un tumore e non posso prendermi cura di lui”. Così qualcuno lo ha abbandonato. Ma per fortuna, lo hanno preso in consegna e in cura i volontari del canile, dell’associazione Code Briganti ODV di Potenza. Tyson è stato ritrovato legato alla ringhiera, sotto la pioggia. Un gesto deplorevole, da condannare assolutamente, perchè non è assolutamente giusto, oltre che reato, abbandonare un animale. Sicuramente, ci sarebbero stati modi ben più diversi per aiutarlo, curarlo e non abbandonarlo così. Probabilmente chi lo ha fatto credeva di fare un buon gesto. Un gesto, probabilmente, dettato dalla disperazione. “Thyson ha 9 mesi. Ho provato con svariate associazioni ma nessuno mi ha aiutato, siete l’ultima spiaggia”, è stato scritto sul biglietto. “Siete deplorevoli non esiste malattia o problema che vi giustifichi dall’abbandonare chi vi è stato fedele dal vostro primo incontro! Non capisco con quale coraggio si possa fare una cosa di questo genere, lasciare un cane legato sotto l’acqua con questo freddo alla ringhiera dell’ingresso del canile!”, scrivono indignati alcune persone sui social.

Thyson, dalle prime visite, non risulta avere un microchip e non ha un libretto sanitario. E’ un cucciolone di taglia medio/grande, buono e vivace. Cerca disperatamente una famiglia e verrà ceduto cippato e vaccinato. Per qualunque informazione sulla sua adozione, o se avete notizie sul cane e sul proprietario, è possibile contattare il canile al numero 0971.63327, oppure l’associazione al numero 333.6492080.

Claudio Buono