Picerno, nota auto sospetta ma gli lanciano un masso e lo derubano di chiavi e cellulare

Sa dell’incredibile quanto accaduto a Picerno in serata, poco prima delle ore 20. Un uomo ha notato dei movimenti nei pressi di contrada Cesine, lungo la SP 94 non distante dal territorio comunale di Vietri di Potenza, ma quando si è recato sul posto, si è visto lanciare un grosso masso contro l’auto, oltre ad aver subito il furto del cellulare e delle chiavi del suo mezzo, un Fiat Scudo. L’uomo, poco più che 40enne, si trovava a casa sua e ha notato alcune persone sospette a distanza di poche centinaia di metri dalla sua abitazione, è così ha deciso di farsi un giro con l’auto. Ma quando ha raggiunto una zona, nei pressi di un cavalcavia a pochi metri dalla sede stradale del raccordo Sicignano-Potenza, si è avvicinata una persona che – come raccontato – in dialetto gli ha detto di doversi fare i fatti suoi. Così, questa persona ha buttato un masso grosso nell’auto dell’uomo, che è stato derubato del cellulare e delle chiavi dell’auto. L’uomo ha poi buttato tutto in una scarpata e si è dileguato. Probabilmente nei pressi del raccordo, dove poteva esserci un auto ad attenderlo. Non è chiaro se si trattasse di ladri o altro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Sotto shock l’uomo che ha subito il tutto. L’uomo si è preoccupato di verificare la situazione dal momento che in questi giorni sul territorio si stanno verificando diversi tentativi di furto.

Claudio Buono