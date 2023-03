A Bella nasce il polo culturale “Spazio Novecento”. Sabato l’inaugurazione all’oratorio San Giovanni Bosco

E’ in programma sabato 11 marzo a Bella l’inaugurazione del Polo Culturale “Spazio Novecento”, all’interno dell’oratorio San Giovanni Bosco, alle ore 18

L’Associazione Culturale “Ci Provo” nasce nel 2016 a Bella e si stabilisce attivamente nella vita sociale del piccolo comune lucano. Numerose e diversificate sono le attività proposte dal folto gruppo di giovani che muniti di buona volontà e di spirito di appartenenza offrono divertimento, servizi e spunti di riflessione a tutti gli avventori dei loro eventi. “Ci Provo” è celebre per Stradegustando, per il Lucano’s Street Food and Music Festival, per l’Estate Ragazzi, per le diverse panchine tematiche sparse per il paese e per un’edizione ricca di contenuti e di autori illustri della Mostra del Libro. I giovani componenti dell’associazione amano dare continuità ad ogni attività proposta ed è proprio per questo motivo che dall’idea della Mostra del Libro nasce l’esigenza di puntare nuovamente sull’importanza della cultura dando finalmente vita al primo Polo Culturale Polivalente a disposizione dell’intera comunità: Spazio Novecento.

Spazio Novecento è un polo culturale che mira a promuovere la socialità, il territorio e la cultura attraverso il dialogo e il confronto, dando la possibilità a tutti i cittadini di usufruire di un ambiente stimolante nel quale sia possibile leggere, studiare o semplicemente ampliare le proprie vedute. Il progetto prende vita dall’esigenza di trovare un luogo aperto dove istituzioni, enti e associazioni di qualsiasi natura e tutti i singoli cittadini collaborino, portando all’interno della nostra comunità nuove esperienze e punti di vista. È un progetto in cantiere dal 2020 e che a seguito della pandemia ha visto queste necessità accentuarsi tanto da spingere i giovani a far tutto il possibile per aprire Spazio Novecento. Grazie al fondamentale supporto di Don Ovidio e a tutta la parrocchia che ha accolto l’associazione nei luoghi dell’oratorio San Giovanni Bosco il Polo Culturale è divenuto finalmente realtà. Esso si compone di due ambienti: un’aula studio fornita di una biblioteca in continuo aggiornamento grazie ai numerosi donatori spontanei di libri dove è possibile studiare e concentrarsi in totale tranquillità e un laboratorio dedicato allo svago nelle sue diverse forme. Spazio Novecento è solo il punto di inizio di un progetto a lunghe vedute che punta a favorire l’integrazione, la socializzazione, ad incentivare la lettura e scoprire le radici del territorio attraverso

l’allestimento di un apposito spazio dedicato agli autori bellesi e lucani.

L’idea del nome Novecento è una sorta di appropriazione indebita dei giovani componenti dell’associazione che ispirandosi al celebre romanzo omonimo di Alessandro Baricco ne mutano i sentimenti del finale e li trasformano nell’amore per le proprie radici senza aver paura dell’oceano che ci aspetta al di fuori delle mura di casa. In una società vittima della fuga dei cervelli c’è ancora chi riesce a trovare il tempo e la voglia di lasciare un piccolo pezzo di cuore a “casa”. Spazio Novecento è il piccolo pezzo di cuore che i ragazzi di Ci Provo decidono di regalare a Bella.