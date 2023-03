“IN_totheborder” della Compagnia Petra, al Teatro Anzani di Satriano di Lucania appuntamento a mercoledì 8 marzo

“Scintille – Rassegna di teatro ragazzi per famiglie” realizzato dalla Compagnia Petra grazie ai contributi del Comune di Sartiano di Lucania e di Sasso di Castalda è al suo secondo appuntamento. In programma, sul palco del teatro Anzani di Satriano di Lucania mercoledì 8 marzo alle 18.00, IN_totheborder della Compagnia Petra, una performance di teatro danza ideato da Antonella Iallorenzi che vede sulle scene Mariagrazia Nacci in qualità di interprete e coreografa. La performance è la prima della trilogia “Limits” che mira a indagare il tema del limite sotto una chiave di lettura studiata appositamente per essere rivolta ad un pubblico di ragazzi e bambini e nello specifico a tre diverse fasi di crescita. Si tratta di un’esperienza altamente sensoriale dove l’assenza del linguaggio verbale lascia spazio ad un viaggio della fantasia tra gesti, movimenti e suoni. La tecnica del teatro-danza che si fonde con quella video genera un’atmosfera surreale che mantiene alta l’attenzione e motiva lo spettatore a seguire con interesse e curiosità lo spettacolo.

La protagonista si trova immersa in un percorso cangiante, in continuo movimento, lungo il quale dovrà capire se sarà in grado di sfruttare la paura a proprio vantaggio come veicolo verso la crescita e la conoscenza. Una soffitta, un garage, una cantina, un luogo buio e polveroso pieno di oggetti si trasforma in un ring di pugilato, una montagna da scalare, una spiaggia assolata, una stazione ferroviaria, un aeroporto e tanto altro. È appunto il viaggio verso la conoscenza dei proprio limiti, per arrivare a comprendere quali sono superabili e come accettare quelli che non lo sono.

Il botteghino aprirà alle 17.30 e l’inizio dello spettacolo è previsto per le 18.00. Il costo del biglietto è di 5 euro a persona ed è possibile prenotarsi chiamando al numero 327 2515604.