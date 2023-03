Elezioni amministrative in Basilicata, si vota in 14 Comuni. Pronti a ricandidarsi i Sindaci di Sasso di Castalda e Muro Lucano

Sono 14 i Comuni lucani che rinnoveranno il consiglio comunale e andranno al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio. Il Consiglio dei Ministri, infatti, su proposta della premier Giorgia Meloni e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che reintroduce anche il lunedì come operazioni di voto.

Nel Materano, si voterà a Tricarico e Scanzano Jonico: entrambi i consigli comunali sono stati sciolti da tempo e c’è un commissario. Nel Potentino, chiamati al voto i cittadini di Atella, Forenza, Genzano di Lucania, Lavello, Muro Lucano, Pietrapertosa, Pignola, Ripacandida, Ruvo del Monte, Sasso di Castalda e Vaglio Basilicata. Nel Potentino, il consiglio comunale di Lagonegro è stato sciolto ed è commissariato.

Tra i sindaci che hanno già annunciato di ricandidarsi, c’è Rocchino Nardo, eletto cinque anni fa a Sasso di Castalda. A Lagonegro ha annunciato la candidatura Salvatore Falabella, a capo di un progetto civico. Anche a Muro Lucano l’attuale sindaco, Giovanni Setaro, come raccolto da Melandro News, a breve ufficializzerà la sua ricandidatura. Manovre in corso in tutti gli altri comuni, dove saranno diversi i sindaci pronti a ricandidarsi.

