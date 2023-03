La Gardensia dell’AISM torna in piazza nel Potentino. Il 4, 5 e 8 marzo per vincere la sclerosi multipla

La Gardensia dell’Aism, per combattere la sclerosi multipla, torna nelle piazze del Potentino il 4, 5 e 8 marzo

Torna l’appuntamento con la Gardensia AISM nelle piazze italiane sabato 4, domenica 5 e l’8 marzo perla Giornata Internazionale della donna, per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi per combattere la sclerosi multipla. Le piante di Gardenia verranno distribuite dai volontari di AISM per la lotta alla sclerosi multipla. Con questo gesto, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla inviterà tutti a sostenere la ricerca l’unica arma oggi per sconfiggere la malattia. Gardensia ritorna alle origini. Sarà di nuovo nelle piazze italiane in occasione della Festa della Donna e tornerà con due fiori: la gardenia e l’ortensia. Una unione simbolica per rappresentare lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla perché la SM è DONNA. L’età di esordio della malattia è quella dei grandi progetti della vita, quando si è proiettati verso il mondo del lavoro, si progettano energie verso la creazione di propri legami sentimentali e la famiglia. La SM entra nella vita delle persone per lo più tra i 20 e i 30 anni. Da questa malattia non si guarisce e non si può gestire da soli, coinvolge tutta la famiglia.

Promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – “Bentornata Gardensia”,che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica nelle piazze italiane della nostra città. I volontari ricordano a tutti il valore della manifestazione, attraverso la qualeinvitano a scegliere una pianta di gardenia o una di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla anche per garantire risposte di cura, di assistenza e di supporto a tutte le persone con SM e patologie correlate.

Già da ora è possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, chiamando la sezione provinciale AISM di Potenza, al numero 3459342209 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Cos’è la SM. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Spesso provoca disabilità, anche grave. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. È la prima causadi disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi.

3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

Nel Potentino questi i paesi dove sarà possibile acquistare la Gardensia: Albano di Lucania, Brienza, Bella, Calviello, Calvera, Campomaggiore, frazione di Cappelluccia, Castelluccio Superiore, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Castelsaraceno, Forenza, Francavilla in Sinni, Marsico Nuovo, Maschito, Moliterno, Montemilone, Paterno, Picerno; Pantano di Pignola e Ristorante Il Gazebo, Satriano di Lucania, Senise, Sasso di Castalda, Tramutola e Viggiano. A Potenza in Piazza Prefettura il 4 e 5 marzo di mattina. All’Iperfutura il 4 marzo di mattina e pomeriggio e 5 marzo di pomeriggio. In piazza Don Bosco il 5 marzo di mattina. A Tito, al Polo Acquisti Lucania il 4 marzo mattina, sempre a Potenza presso la Cattedrale San Gerardo il 5 marzo durante la Santa Messa delle ore 11.

Sarà possibile anche effettuare una donazione inviando un sms 45512.

Lo comunica Debora Colangelo dell’ufficio stampa AISM Onlus della Sezione Provincia di Potenza.