Balvano paese sicuro. Iniziata l’installazione delle telecamere di sorveglianza sul territorio comunale

“Un occhio in più per la sicurezza di Balvano È partita l’installazione delle telecamere di videosorveglianza per la salvaguardia degli spazi pubblici, le vie principali, gli istituti scolastici e la casa comunale. Saranno controllati anche i varchi di ingresso del paese”. E’ quanto comunicato dall’amministrazione comunale di Balvano, a seguito dell’avvio dei lavori per la realizzazione della videosorveglianza sul territorio comunale. “Il sistema consente inoltre di inviare il segnale di allarme alla centrale operativa di vigilanza tramite delle periferiche, nello specifico per le scuole e il municipio, garantendo così un intervento immediato in caso di anomalie, informando anche i carabinieri e il Sindaco Ezio Di Carlo. In aggiunta, ci sarà una guardia che vigilerà e pattuglierà il territorio con dei passaggi notturni”.

Il servizio di videosorveglianza comunale – continua la nota – “nasce per rispondere alla crescente richiesta di sicurezza in alcune zone del paese, garantendo così una maggiore tranquillità a tutti i cittadini. Un servizio che comporterà una serie di vantaggi per il nostro paese”. Tra i vantaggio, tutelare il patrimonio artistico e naturalistico, controllare determinate aree, inibire lo scarico abusivo di rifiuti, tutelare la sicurezza dei cittadini e limitare i fenomeni legati alla microcriminalità.

