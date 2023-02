Bando Borghi, firmata la convenzione tra il sindaco Giordano e il governatore Bardi: a Vietri di Potenza verrà realizzato un museo

Progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale vietrese. Firmata la convenzione per il finanziamento in Regione a Potenza

Vietri di Potenza avrà il suo museo. E’ ufficiale la notizia a seguito della candidatura, da parte del Comune, del progetto nell’ambito dei fondi del PNRR. “Questa mattina – ha annunciato il sindaco, avv. Christian Giordano – in Regione Basilicata, con il Presidente Vito Bardi, ho sottoscritto la convenzione per il finanziamento del Bando Borghi Linea B, di oltre 500 mila euro. Siamo pertanto pronti per la realizzazione del primo museo di Vietri di Potenza”. Il museo verrà realizzato nella sede di Palazzo Renzi, che decenni fa ha ospitato il Municipio, nel centro storico. Come detto, si tratta di un finanziamento avanzato dall’amministrazione comunale e ottenuto tramite il “Bando Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’importo assegnato al Comune vietrese è pari a 537 mila euro.

Si tratterà di un museo sia virtuale che fisico. All’interno ci sarà la possibilità di poter visionare tutte le bellezze della Basilicata e fare un vero e proprio viaggio nei luoghi. Poi ci sarà una parte fisica del museo, che custodirà tutti i reperti storici del territorio vietrese, che al momento si trovano in altri musei della Basilicata, come in quelli di Matera e Muro Lucano. Finalmente, saranno tutti in un unico luogo, nel museo della Porta della Lucania. Inoltre, nello stesso museo verrà realizzata anche una sala per le cerimonie e convegni, attrezzata per eventi. La procedura per la gara di affidamento ai lavori partirà a breve.