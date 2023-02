Storica Parata dei Tuchi a Potenza, al via le adesioni per partecipare alla rievocazione del prossimo 29 maggio

Con Deliberazione della Giunta comunale del 22/02/2023 n. 46 avente ad oggetto “Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata “La Storica Parata dei Turchi – edizione 2023 – Atto di indirizzo”, è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di cittadini/associazioni/scuole interessati a partecipare, a titolo gratuito, alla “Storica Parata dei Turchi” del 29 maggio 2023. L’assessore alla cultura Stefania D’Ottavio, nel divulgare la notizia ha voluto commentare “Sono particolarmente emozionata nel muovere il primo passo per la messa a punto della Storica Parata dei turchi edizione 2023, rievocazione storica e popolare, che ormai da tempo sintetizza l’identità culturale sociale e religiosa cittadina, attorno alla figura di San Gerardo La Porta, vescovo e patrono della città e che, allo stesso tempo rappresenta un attrattore turistico, strumento di valorizzazione e promozione della storia e delle tradizioni della città e importante momento di aggregazione”.

In base all’articolazione dei quadri storici stabiliti nel Disciplinare, il reclutamento prevede la partecipazione di un numero minimo e massimo di partecipanti così ripartiti:

Ambiente 1800: n. minimo di figuranti 281, n. massimo figuranti 433;

Ambiente 1500: n. minimo di figuranti 339, n. massimo figuranti 567;

Ambiente 1100: n. minimo di figuranti 110, n. massimo figuranti 175;

per un totale di figuranti, da un minimo di 730 ad un massimo di 1175

“Sono assolutamente certa – ha continuato la D’Ottavio – che verrà replicato l’enorme successo dell’edizione dello scorso anno, che ha visto una notevole partecipazione sia in termini di figuranti, sia per il grande pubblico che si è riversato sulle nostre strade al passaggio della Parata. Quest’anno abbiamo voluto rendere più scorrevoli le procedure di candidatura dei figuranti, siano essi semplici cittadini, istituti scolastici o le tante associazioni culturali del nostro territorio che non hanno fatto mai mancare il loro impegno per la buona riuscita della rappresentazione, attraverso la messa in rete di una piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://serviziadomanda.resettami.it /potenza, sulla quale sarà possibile inoltrare le domande, a partire dalle ore 10.00 del 24 febbraio, fino alle ore 10.00 del 3 aprile 2023. Naturalmente – ha concluso l’assessore – per chi non ha pratica di strumenti informatici, l’Ufficio Cultura del Comune metterà a disposizione, nella sede di piazza Mario Pagano al teatro Francesco Stabile, un info point per informazioni, comunicazioni e assistenza alla compilazione del modulo di partecipazione, all’indirizzo mail mariarosaria.gallo@comune.potenza.it o ai numeri telefonici 0971415511 e 0971415512”.