Carnevale storico di Aliano. Domani 26 febbraio la storica “Festa del Petrosello” con Peppone Calabrese e Ambrogio Sparagna

Si giunge alla conclusione dei festeggiamenti del Carnevale Storico di Aliano. Domenica 26 febbraio la storica Festa del Petrosello con la tradizionale rottura delle pignate segnerà l’ultima tappa di questa edizione 2023 ricca di appuntamenti. A partire dal 16 gennaio con la sfilata dei campanacci, numerosi sono stati i momenti di festa ad Aliano con la sfilata delle maschere “cornute”, i suonatori di organetti e cupa-cupa e le pacchiane accompagnate dall’intrattenimento musicale di gruppi folk, Pietro Cirillo e gli Amarimai.

Grande attesa per domenica 26 febbraio. Si parte alle ore 10:00 a Palazzo Scardaccione con il laboratorio “Con le mani in pasta” durante il quale i bambini delle scuole prepareranno la pasta fatta in casa assieme alle nonne. Alle 13:00 si pranzerà con quanto preparato dai piccoli del paese ed alle ore 16:00 presso l’Auditorium dei Calanchi si potrà assistere ad una esibizione del maestro Ambrogio Sparagna nonché visitare l’esposizione delle famose maschere cornute di Aliano. Si prosegue alle ore 18:00 con la rottura delle pignate in Piazza San Luigi Gonzaga per poi concludere la serata a Palazzo Scardaccione con cena ed intrattenimento del conduttore Rai Peppone Calabrese, volto di Linea Verde.

Tutti invitati ad Aliano per rivivere la tradizione e la magia del bellissimo borgo in provincia di Matera.