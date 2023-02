Sviluppo area “Porta della Lucania” sul raccordo Sicignano-Potenza. A Vietri di Potenza finanziamento di 800 mila €

In programma la realizzazione di una autostazione bus sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza allo svincolo di Vietri, parcheggio e percorsi naturalistici sul Monte Rotonda. Il finanziamento rientra nei 9,5 mln di € che il Ministero ha destinato al “Patto Territoriale Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale”, di cui il Comune vietrese ne fa parte

Un nuovo finanziamento per il Comune di Vietri di Potenza che servirà per lo sviluppo dell’area di località San Vito, dov’è in corso di realizzazione la struttura denominata “Porta della Lucania”, proprio all’altezza dello svincolo autostradale del raccordo Sicignano-Potenza. Ieri sera, infatti, come comunicato dal Sindaco Christian Giordano, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che il Patto Territoriale Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale, di cui fa parte anche il Comune di Vietri di Potenza, ha ottenuto un finanziamento di 9,5 milioni di euro la realizzazione di un Progetto Pilota finalizzato alla “Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile”. Al Comune di Vietri di Potenza un importo di 800mila euro, per realizzare due importanti interventi che riguarderanno lo sviluppo dell’area di Porta della Lucania.

Un primo intervento riguarderà il potenziamento dei servizi che si svolgeranno all’interno della struttura già in corso di realizzazione. Altri interventi riguarderanno la realizzazione di servizi ricreativi e turistici, a partire da un’autostazione dei bus con un ampio parcheggio, fino a percorsi naturalistici di collegamento tra la parte bassa e la parte alta dell’area montana (percorso escursionistico, sentieri trekking, punti belvedere, altre attività ricreative).

“Puntiamo pertanto – ha dichiarato il primo cittadino Giordano – alla realizzazione di un progetto escursionistico, a valore turistico-ambientale, in corrispondenza del belvedere Monte Rotonda. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato tanto e ci stiamo riuscendo”. “Ringrazio Antonio Alvino, amministratore unico del Patto Territoriale Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale – ha aggiunto Giordano – per l’attenzione e l’impegno profuso. Grazie anche a tutti i sindaci e tecnici che hanno contribuito alla realizzazione di questo virtuoso Progetto Pilota”.

L’attuale struttura in corso di realizzazione sarà una “Mostra permanente di prodotti tipici, servizi caratteristici e tecnologici e divulgazione di beni, culturali ed ambientali dell’area Basilicata Nord-Occidentale”. A questa, si aggiungeranno tutti gli altri servizi previsti dal finanziamento ottenuto.