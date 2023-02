Potenza, movida nel centro storico e furti nelle contrade. Riunione in Prefettura: deciso il potenziamento dei controlli sul territorio

Presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sui temi della movida nel centro storico e dei furti nelle contrade del Capoluogo. Presenti, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Potenza Mario Guarente, il consigliere provinciale Fabio Laurino ed il Presidente dell’Associazione “Il Centro Storico Potenza” Gianpaolo Carretta. Nei giorni scorsi, proprio il Presidente dell’Associazione “Il Centro Storico Potenza” aveva chiesto un incontro in Prefettura per portare all’attenzione delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza i disagi vissuti dai residenti del centro storico, a causa di episodi di ubriachezza e di danneggiamenti ad autovetture ed abitazioni. Sul punto, il Prefetto, ricordando che la zona del centro storico è oggetto di mirati servizi di controllo da parte delle Forze di Polizia che vengono periodicamente intensificati, ha assicurato la massima attenzione affinché i momenti di svago e di divertimento dei giovani si svolgano sempre in una cornice di piena sicurezza.

“Abbiamo dedicato molti incontri al tema della ‘sana movida’ – ha aggiunto il Prefetto Campanaro – l’ultimo appena il 25 gennaio scorso, con la partecipazione di esponenti del mondo economico, sociale, universitario e scolastico, per sottolineare quanto sia altrettanto importante, insieme con l’azione di contrasto già messa in campo, anche un approccio di più ampio respiro che vada, in particolare, alla radice del disagio giovanile. E’ per questo che stiamo lavorando, all’interno del Tavolo prefettizio che ho appositamente costituito, su un Documento allargato a tutti i possibili stakeholder, pubblici e privati, per tracciare percorsi condivisi per un’efficace azione preventiva”. Passando ad esaminare il tema dei furti nelle contrade del Capoluogo, il Rappresentante del Governo ha esordito illustrando i dati relativi all’andamento complessivo della criminalità che restituiscono per la città di Potenza, alla fine del 2022, un sensibile decremento rispettivamente del 18% del totale dei delitti e del 27.1% del numero dei furti rispetto al 2019, anno di benchmark, considerata la pandemia degli anni 2020/21. La flessione è ancora più netta agli inizi del 2023, pari a -46% di furti (22, rispetto ai 41 dello stesso periodo del 2019).

“Potenza è una delle Città più sicure d’Italia, con un indice di delittuosità predatoria tra i più bassi in assoluto – ha dichiarato il Prefetto Campanaro – Non ci sono emergenze legate ad una impennata dei furti in abitazione, nelle contrade o nel centro cittadino. Dagli inizi dell’anno ad oggi, sono stati segnalati 5 furti nelle contrade (rispettivamente a Dragonara, Giarrossa, Rossellino, Piani del Mattino e Piani del Cardillo), oltre a 3 tentativi di furto; numeri equivalenti a quelli registrati nello stesso periodo dello scorso anno (6 furti e 2 tentativi di furto) e decisamente più bassi rispetto a quelli dell’anno prepandemia 2019. Al tempo stesso, occorre continuare a lavorare per rafforzare il sentimento di fiducia generale verso le Istituzioni”, ha concluso il Rappresentante del Governo.

“Il territorio è costantemente presidiato e monitorato e stanno per iniziare interventi volti a rafforzare ed implementare il sistema di videosorveglianza”, ha aggiunto il Sindaco Mario Guarente. In questa direzione, oltre al potenziamento del controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, il Prefetto ha rimarcato l’importanza strategica della recente approvazione da parte del Comune di Potenza del progetto di potenziamento della rete di videosorveglianza, anche grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno di € 250.000,00, insieme con la sottoscrizione a dicembre scorso del Protocollo sul controllo di vicinato, pronto a partire con la collaborazione della stessa Amministrazione locale.