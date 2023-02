Furti a Potenza. La Polizia individua e denuncia quattro ladri a seguito di segnalazione di un cittadino

La Polizia di Stato in servizio alla Questura di Potenza, nella serata di ieri, ha denunciato quattro cittadini extracomunitari, originari del Bangladesh, per un furto che avevano da poco commesso in un’abitazione situata in contrada Centomani, a Potenza. Nella stessa area in questi giorni si sono registrati diversi furti e tentativi. Importante è stato ieri sera l’intervento di una volante del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, allertata in zona da un cittadino che aveva appena subito un furto. Gli agenti, giunti sul posto, dopo una breve ricerca, hanno subito individuato tre dei quattro autori del furto. Subito dopo, anche grazie a una articolata attività di indagine, sono riusciti a individuare anche il quarto uomo. Tutti sono stati denunciati per furto in abitazione. Solo nei giorni scorsi, a seguito di un incontro in Prefettura, il Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo aveva disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Volanti.

Claudio Buono