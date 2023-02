A Potenza esercitazione della Squadra di Negoziazione della Questura. Simulato un furto in un casolare e sequestro di persona

La Polizia di Stato ha organizzato la prima esercitazione della Squadra di Negoziazione della Questura di Potenza. La simulazione si è tenuta nel pomeriggio di ieri 21 febbraio 2023 all’interno dell’ex caserma comunale dei Vigili Rurali di C.da Pallareta. Il team, di nuova istituzione, composto dal Negoziatore della Polizia di Stato e dalla squadra operativa di supporto, coadiuvato dalla S.I.C. (Squadra Interventi Critici) costituita dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e dalle UOPI (Unità operative di primo intervento), avrà il compito di intervenire in caso di eventi rischiosi che possano determinare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Durante l’esercitazione, è stato simulato un tentato furto all’interno di un casolare di campagna, poi sfociato in un sequestro di persona con barricamento, ambientato in uno scenario di crisi extraurbano. Le operazioni, precedute da un briefing tattico, hanno visto il coinvolgimento del Negoziatore, del personale della Digos, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Scientifica, che hanno saputo affrontare le criticità simulate e gestire la situazione di “emergenza”. Sono, inoltre, intervenuti operatori di Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Croce Rossa che hanno contribuito alla messa in sicurezza dell’area. Acquisizione d’informazioni, analisi della videosorveglianza e dei big data, contatti con i testimoni, reperimento di notizie dalle piattaforme social sono tutti scenari che la squadra di negoziazione ha messo in campo, al fine di strutturare una migliore azione negoziativa finalizzata alla risoluzione dell’emergenza secondo il principio di riduzione del danno.

All’esercitazione hanno preso parte anche un’équipe di osservatori del NOCS, corpo speciale della Polizia di Stato addestrato nella liberazione di ostaggi, cattura di pericolosi criminali, servizi di sicurezza e scorta per alto rischio, arrivato a Potenza per verificare il corretto svolgimento delle procedure, oltre ad un componente dell’Unità di coordinamento negoziatori della Polizia di Stato.