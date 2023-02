Tito, indignazione per il disegno di una svastica (o un manji) su un garage in via San Nicola

Forse volevano disegnare una svastica (fatta al contrario), o probabilmente un manji (ma anche in questo caso sbagliato), la svastica buddista giapponese. Fatto sta che un atto vandalico è stato registrato a Tito, in via San Nicola, dove ignoti hanno disegnato su un garage (tra l’altro nuovo) una sorta di svastica. E’ questo quello che viene da pensare, anche perchè il il simbolo buddista diverso dalla svastica è disegnato in modo dritto e lineare, con nessuna angolatura. Capita spesso in Italia di leggere notizie riguardo il disegno delle svastiche ovunque. Tale gesto viene definito come una gravissima provocazione di stampo fascista che, come spesso sottolineato dall’Anpi, “costituisce un vergognoso oltraggio a tutti coloro che persero la vita a seguito della deportazione nei lager nazisti, per avere scelto di lottare contro le nefandezze del nazifascismo”.

“Il premio di cog***e 2023 va a chi ha realizzato questa opera”, hanno commentato i proprietari del garage preso di mira a Tito. “Chiunque tu sia, la prossima volta le tue ideologie te le puoi spruzzare comodamente su di te. Mi rivolgo ai titesi. Qualcuno ha imbrattato il garage con questa svastica,o questo Manji. Vi chiedo di darmi notizie, anche se avete anche una minima idea di chi potrebbe essere”. Ma a ogni modo l’autore, o gli autori, potrebbero avere le ore contate. Non è esclusa la segnalazione ai Carabinieri, che potrebbe avvenire a breve. E, nelle vicinanze, non mancano nemmeno le videocamere.

Claudio Buono