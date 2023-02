Il grande cuore dei volontari lucani. Il Gruppo Lucano a sostegno di Turchia e Siria: raccolti beni spediti nelle zone terremotate

Il Gruppo Lucano di Protezione Civile a seguito del catastrofico terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria si è reso disponibile da subito manifestando la propria disponibilità con il Dipartimento Regionale della Regione Basilicata e con il Dipartimento Nazionale nel contribuire nell’emergenza Turchia-Siria. La Protezione civile iscritta dal 2019 all’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato domenica 12 febbraio è stata preallertata da Sala Italia che ha attivato il meccanismo di raccolta dei vari beni ed ha contattato le varie associazioni che si erano rese disponibili. La macchina della solidarietà della fitta rete territoriale presente in Basilicata, Calabria e Campania ha permesso di raccogliere solamente in un giorno diverse donazioni. Questa mattina è arrivato il via libera alla partenza, dopo che il materiale è stato accettato dalla Protezione Civile Europea, per partire alla volta dell’Hub di Palmanova in provincia di Udine. Ieri sera dalla base operativa Sandro Pertini partirà il convoglio, formato da un bilico e un mezzo di supporto al fine di consegnare le prime donazioni.