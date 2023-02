Superenalotto, vincita da record in Italia. 90 persone si suddividono il jackpot in 16 regioni italiane: ecco dove

Vincita da record in Italia, dove nel concorso del 16 febbraio è stato centrato il 6 al Superenalotto, che aveva raggiunto la cifra record di oltre 371 milioni di euro. La combinazione vincente al concorso SuperEnalotto è stata: 1, 38, 47, 52, 56, 66 (numero Jolly 72, SuperStar 23). A dividersi la vincita, pari a 371.133.424,51 €, sono state ben 90 persone, che hanno acquistato altrettanto quote di un sistema realizzato da Sisal. Per ogni quota, vincita di 4,1 milioni di euro. A questi, andrà tassato il 20 %. Ma non sono mancati ben 12 ‘5’, che si sono aggiudicati una quota unitaria di 25.601,14 €.

Le quote sono state vendute:

14 in Campania (6 quote ad Atripalda (AV), 2 quote a Sant’Antimo (NA), 2 quote a Casal Velino (SA), 2 quote ad Afragola (NA), 1 a Napoli e 1 a Piano di Sorrento);

9 in Friuli Venezia Giulia (5 quote a Codroipo (UD), 1 ad Attimis (UD), 2 a Cormons (GO) e 1 a Trieste);

9 in Sicilia 9 (1 a Ragusa, 1 a Messina, 1 a Palermo, 1 a Marineo (PA), 1 a Villabate (PA), 3 a Termini Imerese (PA)—

9 in Calabria (1 a Reggio Calabria, 1 a Cittanova (RC), 1 a Strongoli (KR), 1 a Lamezia Terme, 1 a Rende (CS), 2 a Crotone, 1 a Catanzaro, 1 a Sommatino (CL))

7 in Puglia (1 a Massafra (TA), 2 a Bari, 1 a Barletta (BT), 1 a Foggia, 1 a Fragagnano (TA), 1 a Taranto)

7 nelle Marche (5 a Montecassiano (MC), 2 a Montegranaro (FM));

7 in Lombardia (3 a Milano, 1 a Pioltello (MI), 1 a Rovetta (BS), 1 a Pertusella (VA), 1 a Caronno Pertusella (VA));

7 nel Lazio (3 a Palestrina (RM), 1 a Roma, 1 a Ciampino (RM), 1 a Frosinone (FR), 1 a Fiuggi));

4 in Piemonte (1 a Casal Monferrato (AL), 1 a Carema (TO), 2 a Torino);

4 in Emilia Romagna (1 a Valsamoggia (BO), 1 a Vergato (BO), 1 a Carpi (MO), 1 a Cattolica RN));

4 in Liguria (3 a La Spezia, 1 a Genova));

3 in Toscana (1 a Borgo San Lorenzo (Fi), 1 a Pontassieve (FI), 1 a Grosseto));

2 in Veneto (1 a Villafranca Padonava (PD) e 1 a Rovigo);

2 in Abruzzo (1 a Pescara, 1 a Penne (PE));

1 in Trentino Alto Adige (Bolzano);

1 in Umbria (Città di Castello (PG));

Non risultano quote vendute in Basilicata, Molise, Sardegna e Valle d’Aosta. Intanto il jackpot stimato per il prossimo concorso, di sabato 18 febbraio, per il ‘6’, dovrebbe partire da circa 54 milioni di euro.

Claudio Buono