Incendio di grandi dimensioni a Vietri di Potenza. Attivato l’intervento aereo

Un grosso incendio dalle ore 10:30 di questa mattina sta interessando una zona boschiva a Vietri di Potenza. Il rogo è stato registrato nell’area boschiva che sovrasta la ex Strada Provinciale 12 Vietrese, a due chilometri dal centro abitato di Vietri. Le fiamme, stando ai primi rilievi, sarebbero partite dalla sede stradale, nei pressi di una panchina in cemento, dove ci sono i resti di un cartone. Da lì si vede il percorso bruciato, con le fiamme che in poco tempo, alimentate anche da un leggero vento a favore, sono salite fino alle contrade alte vietresi, nei pressi di contrada Felpone. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che, dopo un primo intervento da terra, hanno dovuto richiedere l’intervento aereo visto il fronte delle fiamme e la zona impervia. Sul posto sta operando quindi un canadair dei Vigili del Fuoco. A rischio anche centinaia di piante di ulivo minacciate dalle fiamme.

