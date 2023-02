Vietri di Potenza, comunità preoccupata. Negli ultimi giorni quattro episodi tra furti e tentativi nelle zone periferiche

Dopo un periodo di calma, ritornano a colpire i ladri a Vietri di Potenza. Solo qualche mese fa si erano resi protagonisti di una serie di furti accedendo alle abitazioni tramite i terreni vicini al raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nel tratto compreso tra i due svincoli vietresi di contrada Cugni e San Vito. E, probabilmente, anche in questi ultimi giorni hanno fatto la stessa cosa. Prima, giovedì, hanno tentato di rubare in una abitazione situata in contrada Tusciano. Nessuna persona all’interno per l’assenza momentanea dei proprietari, hanno tentato di rompere la porta ma è scattato l’allarme. Ad accorgersene anche i vicini, e i ladri sono fuggiti via. Altri tre episodi ieri 6 febbraio, nel tardo pomeriggio. Il primo non distante dall’unico cavalcavia del raccordo che c’è tra i due svincoli di Vietri di Potenza. Qui i ladri sono riusciti ad asportare alcuni attrezzi. Poi a seguire si sono spostati in contrada Pantone, riuscendo a distruggere una finestra. Ma la persona all’interno, accortasi dei rumori e insospettitasi, ha fatto si che i ladri si dessero alla fuga. Poi ancora, sempre ieri, in contrada Visciglieta, distante qualche centinaio di metri da quest’ultimo episodio. I ladri hanno distrutto in una abitazione una porta di alluminio e le porte di legno all’interno. Avrebbero portato a termine il furto, ma al momento è ancora in fase di quantificazione il danno, visto che i proprietari si trovavano fuori. Si tratta di ladri che probabilmente accedono alle abitazioni direttamente dal raccordo autostradale, per poi farsi prelevare da qualche mezzo poco più tardi, una volta messi a segno tutti i colpi.

Non manca la preoccupazione tra la comunità. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, che hanno avviato le indagini.

Claudio Buono