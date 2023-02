Reati, furti e rapine. Potenza tra le province d’Italia più sicure secondo “Il Sole 24 ore”

Potenza tra le province d’Italia più sicure nel 2022 secondo la classifica stilata da “Il Sole 24 ore”. Sul podio Oristano, Pordenone e L’Aquila. Sul podio delle più pericolose vediamo, invece, Milano, Rimini e Torino.

Con 7554 denunce (2168,6 ogni 100.000 abitanti) risulta nel complesso una provincia sicura in cui vivere, aggiudicandosi al 4° posto. Non è andata molto bene alla provincia di Salerno, invece, che nella classifica complessiva si è aggiudicata al 59° posto su 106 province, con 32.882 denunce (3101,5 ogni 100.000 abitanti).

La classifica viene stilata grazie alle denunce che ricevono le Forze dell’Ordine e riguardano minacce, danneggiamenti, danneggiamento seguito da incendio, violazione alla proprietà intellettuale, lesioni dolose, percosse, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, delitti informatici, contraffazioni di marchi e prodotti industriali, stupefacenti, produzione e traffico, spaccio, truffe e frodi informatiche, incendi, contrabbando, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro, rapine in pubblica via, estorsioni, usura, rapine, rapine in abitazione, in banca e in esercizi commerciali, furti, furti su auto in sosta, in abitazione, di autovetture, in esercizi commerciali, di motociclo, con strappo, con destrezza, di ciclomotori, violenze sessuali, violenza sessuale in danno di minori di 14 anni, omicidio preterintenzionale, omicidi colposi, omicidi da incidente stradale, da incidente sul lavoro, tentati omicidi, infanticidi e omicidi volontari consumati.

In particolare, con riferimento ai dati dello scorso anno Potenza è una provincia con un esiguo numero, a volte anche nullo, di denunce che riguardano i reati elencati. Facendo riferimento alle categorie specifiche che la vedono tra i primi posti per numero di denunce e pericolosità, Potenza è al 5° posto per gli incendi con 188 denunce (54,0 ogni 100.000 abitanti), 11° posto per tentati omicidi con 10 denunce (2,9 ogni 100.000 abitanti), 9° posto per omicidio preterintenzionale con una denuncia, 5° posto per omicidi colposi con 23 denunce (6,6 ogni 100.000 abitanti), 19° posto per omicidi da incidente stradale con 10 denunce e 7° posto per omicidi da incidente sul lavoro con 2 denunce. Si posiziona poi al 12° posto per usura e 14^ per associazione di tipo mafioso.

Non se la passa meglio la provincia di Salerno piazzandosi all’8° posto per omicidi da incidente sul lavoro con 6 denunce. 15^ per furti di motocicli con 330 denunce e 10^ per furti di auto con 2061 denunce. Si piazza al 16° posto per incendi con 265 denunce e (25,0 ogni 100.000 abitanti) e al 12° posto per contrabbando. Numerose anche le denunce per lesioni dolose (1192) e percosse (327), si piazza poi all’8° posto con 1944 denunce per minacce.

Fonte: Ondanews.it

Clicca qui per leggere i dettagli della classifica