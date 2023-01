Tito, stasera i musicisti Vito Laurino e Dario Lorusso presentano una versione riarrangiata della canzone tradizionale titese “Nn’ève nu vicu”

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Tito, con la collaborazione dell’associazione Donne ’99 e il Forum Giovani di Tito e vedrà la partecipazione del sindaco Graziano Scavone e della professoressa Patrizia Del Puente, direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia

Una serata dedicata alla cultura e all’identità titese quella che si terrà oggi 31 gennaio 2023, alle ore 20.30, presso il ristorante-pizzeria “Be Happy” in via Roma, a Tito. Un appuntamento nel corso del quale verrà presentato il brano musicale “Nn’ève nu vicu”, canzone tradizionale titese, riarrangiata e incisa per la prima volta da Vito Laurino in collaborazione con Dario Lorusso, due giovani titesi che della musica hanno fatto la loro più grande passione. Nel corso della serata non mancherà un momento di approfondimento sul dialetto titese e la sua origine gallo-italica insieme al sindaco di Tito Graziano Scavone, alla prof.ssa Patrizia Del Puente, direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, e alle socie dell’associazione Donne ’99, impegnate nella promozione del dialetto titese e promotrici di un corso di dialettologia che, periodicamente, si svolge nella Biblioteca Comunale “L. Ostuni”. Non mancherà il momento conviviale legato alla tradizione titese, attraverso la degustazione del piatto tipico titese “strasc’nadi con cruschi e menta”.

