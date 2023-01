Cucina piccola, consigli per ottimizzare gli spazi

Ottimizzare al meglio gli spazi della propria abitazione, una necessità sempre più diffusa visto che, oggi come oggi, gli sprechi di spazi non sono più tollerati ed anzi sempre più si tende a sfruttare al meglio ogni singolo centimetro della propria abitazione. Un discorso che riguarda tutti gli ambienti di casa, anche la cucina.

Cosa fare se questa parte di casa risulta essere limitata in termini di spazio? Se si dispone di una cucina piccola, è possibile ottimizzare gli spazi adottando le seguenti soluzioni:

Mobili componibili: Scegliere mobili e armadi componibili che possono essere adattati alle dimensioni e alle forme della propria cucina; Mensole aperte: Installare mensole aperte per sfruttare lo spazio in alto e per tenere in vista gli oggetti che sono utilizzati di frequente; Luci a LED: Installare luci a LED sotto i pensili per illuminare gli spazi altrimenti bui; Organizzazione: Usare cestini e scatole per organizzare gli alimenti e gli utensili da cucina in modo efficiente; Tavoli pieghevoli: Scegliere tavoli e sedie pieghevoli che possono essere riposti quando non in uso; Pentole e padelle impilabili: Scegliere pentole e padelle che possono essere impilate per risparmiare spazio; Frigorifero compatto: Scegli un frigorifero compatto che sia adeguato alle proprie esigenze. Per casi particolari sono disponibili anche esemplari di frigo piccolissimo; : Scegli un frigorifero compatto che sia adeguato alle proprie esigenze. Per casi particolari sono disponibili anche esemplari di Piani di lavoro estraibili: Scegliere piani di lavoro estraibili che possono essere riposti quando non in uso; Multifunzionalità: Scegliere elettrodomestici che svolgano più funzioni, come ad esempio un forno a microonde che possa anche grill.

Quali dimensioni per una cucina?

Queste sono solo alcune delle soluzioni per ottimizzare gli spazi in una cucina piccola. Con un po’ di creatività e di organizzazione, in linea generale, è possibile trasformare la propria cucina piccola in un ambiente funzionale e accogliente. Da ricordare che la dimensione ideale di una cucina dipende sempre dalle esigenze e dalla disponibilità di spazio.

Da tenere sempre a mente inoltre che una cucina deve essere abbastanza grande da permettere di cucinare, preparare i pasti e conservare gli alimenti in modo confortevole: per una cucina a pianta aperta, si consiglia un minimo di 7-9 mq; per una cucina più grande e attrezzata con elettrodomestici e armadi, la dimensione ideale potrebbe essere di 12-15 mq o più.