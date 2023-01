A Muro Lucano ospiti il Sindaco e vice Sindaco di Karlsfeld. Verrà inaugurata la “Muro Lucano Platz”

Il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, ha accolto in questi giorni il Sindaco ed il Vicesindaco di Karlsfeld, cittadina tedesca, nel paese murese per una visita per programmare le attività future che – fa sapere il Sindaco – “ci vedono protagonisti nel consolidato gemellaggio tra le nostre città”. Tra i tanti temi affrontati presso la residenza comunale, l’inaugurazione di “Muro Lucano Platz” e della futura area camper che sorgerà a corredo del parco urbano in zona La Costa. La “Muro Lucano Platz” sarà un’importante piazza dedicata alla nostra Muro Lucano, che nascerà nel cuore della città bavarese, a pochi chilometri dall’aeroporto di Monaco e che farà da vetrina all’intera Basilicata. La futura area camper, che sorgerà a corredo del parco urbano in zona La Costa, prenderà il nome della città di Karlsfeld, a sigillo del legame che unisce le nostre comunità e con uno sguardo al futuro turistico di Muro Lucano.

Lo fa sapere il sindaco, Giovanni Setaro.