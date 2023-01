E’ lucano il fisioterapista del Manchester City che cura i calciatori di Guardiola. Mario Pafundi “celebrato” da Erling Haaland

L’uomo, il professionista e il fisioterapista di fiducia dell’attaccante Erling Haaland e del Manchester City? E’ lucano e si chiama Mario Pafundi. E’ spuntato l’altro giorno nelle storie Instagram dell’attaccante – uno dei più forti in circolazione – del Manchester sponda City. Giovedì Haaland ha pubblicato due storie con Mario Pafundi, di Pietragalla, in occasione del compleanno di quest’ultimo. Pafundi, fisioterapista, conta già una importante carriera nel ciclismo ad alti livelli (Sky Pro Cycling Team), e ora è diventato una vera e propria eccellenza nel campo dei preparatori tecnici, tanto che lo ha voluto fortemente Pep Guardiola al City. E il giocatore più importante, il goleador, uno degli attaccanti più forti al mondo, in forza ai Citizens, è nelle mani del professionista potentino di Pietragalla, che lo ha seguito anche nella sosta delle nazionali. Tra i due c’è un legame forte.

I muscoli del mostruoso attaccante della Premier League sono “lavorati” dal 43enne lucano, che fa parte dello staff del City ormai dal 2016. Si occupa più dettagliatamente della salute delle fibre muscolari dei calciatori di Pep Guardiola.

Pafundi nel 2004 è diventando un preparatore tecnico per il Team Barloworld (Regno Unito). Cinque anni più tardi, nel 2009, è entrato a far parte della Sky Professional Cycling Team, per lavorare poi con Bradley Wiggins, Chris Froome ed Elia Viviani. Classe 1980, nel City ricopre il ruolo che in Premier è definito “Sport Therapist”. E quest’anno gli è toccato Erling Haalnd tra quelli da seguire. L’attaccante norvegese in 19 partite di questa stagione ha già fatto 25 gol. Il suo valore di mercato? E’ stimato in 170 milioni di euro.

Pafundi, tra le sue esperienze, conta anche quella con la nazionale Ucraina durante Euro 2020 e gode della stima dei calciatori che vengono seguiti da lui. Il suo modo da lavorare è apprezzato da tutti: punta a una crescita graduale ma controllata, onde evitare problemi fisici ai calciatori.

Una vera e propria eccellenza lucana che grazie a studi, preparazione e professionalità è riuscita a farsi una strada così importante tanto da arrivare al massimo livello del calcio.

Claudio Buono