L’AGENZIA DELLE ENTRATE CEDE GRATIS I PC NON PIU’ IN USO

Online il bando con il quale l’Agenzia delle Entrate cede a titolo gratuito pc, portatili e server non più in uso. Invitati a partecipare scuole, PA, enti no profit. C’è tempo fino al 3 febbraio 2023 per inviare le richieste. Per il bando, basta cliccare qui.