Attività formative e tirocini dell’Unione Europea per i giovani lucani. Ecco i bandi e come partecipare

Anche i giovani lucani possono avere delle opportunità di tirocinio e di lavoro grazie ad una serie di Programmi formativi dell’Unione europea. Fino al prossimo 31 gennaio 2023 è possibile candidarsi al Programma Professional in Delegation (Jdp) 2023, per svolgere tirocini presso il Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) e presso la Commissione europea. Il Programma Jdp consente ai giovani, in possesso di una laurea magistrale/specialistica o master universitario, di acquisire un’esperienza nell’ambito delle delegazioni che svolgono un ruolo nell’attuazione delle politiche estere e di cooperazione allo sviluppo dell’Ue. I tirocini hanno una durata di 12 mesi prorogabili e sono rivolti a laureati con un’ottima conoscenza dell’inglese. Ai partecipanti sarà assicurato un pacchetto retributivo mensile più altri contributi per spese di viaggio, sistemazione e assicurazione.

Ulteriori informazioni si possono acquisire sul sito cliccando qui.

Altre opportunità offerte dall’Unione europea riguardano le prime scadenze del Programma Erasmus+, che com’è noto sono tirocini per studiare, formarsi ed effettuare esperienze all’estero, e il Programma “Corpo europeo di solidarietà” 2023, il progetto che offre opportunità di volontariato, nel proprio paese o all’estero, nell’ambito di progetti destinati ad aiutare comunità e popolazioni dell’Europa. I giovani interessati sono invitati a registrarsi ai webinar “Palestre di Progettazione” promosse dall’Agenzia Nazionale Giovani in collaborazione con Eurodesk Italy. Partecipando ai webinar ci sarà la possibilità di entrare nel vivo dei Programmi e comprendere l’attinenza delle proprie idee progettuali con i criteri e gli obiettivi degli stessi. La prossima “Palestra di Progettazione” è in programma il 2 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per ulteriori informazioni e per la registrazione: basta cliccare qui.

Lo comunica l’eurodeputata Chiara Gemma.