Torraca 1970 in maschera, al via iniziativa per mantenere viva la figura e l’opera dei lucani Francesco e Michele Torraca

Al via l’iniziativa nata con l’intento di mantenere viva la figura e l’opera di Francesco e Michele Torraca, noti letterati e giornalisti di inizi novecento, nati a Pietrapertosa

Quest’anno ricorre, il 18 febbraio, il 170mo anniversario dalla nascita di Francesco Torraca. In occasione di tale evento il Comitato Torracchiani, d’intesa con Proloco e Comune di Pietrapertosa, ha organizzato una iniziativa, “Torraca170 in maschera” che ha l’obiettivo di creare legame tra la collettività non solo locale, e la cultura legata all’opera di uno dei protagonisti indiscussi della letteratura italiana. L’iniziativa gratuita è aperta a tutti i residenti sul territorio italiano, da 0 anni in avanti, singolarmente o di gruppo come previsto da regolamento. Coincidenza vuole che l’evento sia proprio nel periodo di carnevale per cui il tema sarà “Francesco Torraca in maschera”. “Ci auguriamo – fa sapere Chiara Vigna del Comitato – che la partecipazione sia numerosa in nome di una collaborazione tra le varie istituzioni e associazioni del territorio in coerenza con quello che è il principio di divulgazione della cultura a tutti e per tutti. E’ questa una delle diverse iniziative che ci auguriamo di portare avanti lungo questo 2023.

Per ogni info o dettagli, tel. 3491500923

REGOLAMENTO – TORRACA 1970 IN MACHERA – CLICCA QUI