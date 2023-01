Servizio Civile, in Basilicata oltre 200 posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni. Domande fino al 10 febbraio

C’è tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei 3.181 progetti di Servizio Civile Universale finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile. Complessivamente sono 71.550 i posti disponibili nel territorio nazionale e all’estero. Di questi, 201 posti sono disponibili negli 8 progetti presentati dal Csv Basilicata in 3 programmi di intervento, di cui uno nazionale. Una progettazione che amplia il suo raggio di azione, favorendo il lavoro “in rete” con altri enti, in co-programmazione con il Csv Cosenza e in coprogettazione con numerosi altri Csv che operano sul territorio nazionale. I progetti, che impegneranno gli operatori volontari per un anno, riguardano vari settori: dalla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, all’assistenza a favore di anziani, minori e adulti in condizione di povertà, disabili, migranti. Dalla salvaguardia dell’ambiente e la riqualificazione dei centri urbani all’educazione culturale, fondamento indispensabile per lo sviluppo delle comunità. Lo sguardo è sempre rivolto ai giovani che potranno trovare nei loro percorsi di Servizio Civile un’occasione unica di crescita professionale e personale e un’opportunità di rimanere su un territorio che combatte ormai da anni con lo spopolamento.

Gli operatori volontari presteranno servizio per 12 mesi, 25 ore settimanali, e riceveranno un rimborso mensile pari a 444,30 euro. Per partecipare al bando è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani o possedere un regolare permesso di soggiorno e non aver riportato condanne penali. Anche quest’anno sono previsti posti riservati a giovani con minori opportunità. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso l’apposita piattaforma “Domanda on line” (Dol) raggiungibile all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso è consentito solo tramite credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità digitale).

Per facilitare la ricerca di un progetto del Csv Basilicata basta inserire ilcodice ente: SU00307. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello dedicato, ai numeri 0971274477 e 0835346167, inviare una mail a serviziocivileuniversale@csvbasilicata.it. Per un orientamento sulla scelta del progetto è possibile consultare la sezione dedicata al Servizio Civile Universale sul sito www.csvbasilicata.it.