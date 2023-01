Infrastrutture sociali di comunità, dalla Regione Basilicata finanziamenti per 16,5 milioni di euro per 37 Comuni

Sono 37 gli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico Servizi e Infrastrutture Sociali PNRR, Missione 5, Componente 3, Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” ricadenti nel territorio della Regione Basilicata per un importo complessivo di € 17.127.861,50.

Di questi ben 13 sono interventi che riguardano infrastrutture sportive:

€ 1.000.000,00 al comune di Montescaglioso per il centro per disabili integrato con servizi culturali e sportivi;

€ 600.000,00 all’unione dei comuni di Nemoli e Rivello per il recupero, riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Rivello;

€ 300.000,00 al comune di Spinoso per un intervento di riqualificazione del campo sportivo Contrada Piantani;

€ 1.000.000,00 al comune di Senise per completamento, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del campo sportivo G. B. Rossi;

€ 800.000,00 al comune di Viggiano per intervento di riqualificazione area ex piscina da destinare ad attività sportive e servizi connessi;

€ 300.000,00 al comune di Calvello per interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del campo sportivo comunale Lello Cambriglia;

€ 300.000,00 al comune di Sarconi per completamento ed efficientamento energetico impianti sportivi comunali e servizi annessi;

€ 249.997,01 al comune di Vietri di Potenza per copertura piscina comunale;

€ 978.500,00 al comune di Irsina per lavori di potenziamento infrastrutture campo sportivo comunale;

€ 699.913,88 al comune di Tursi per lavori di riqualificazione dello stadio comunale;

€ 300.000,00 al comune di Campomaggiore per lavori di riqualificazione area polifunzionale sportiva comunale;

€ 750.000,00 al comune di Ferrandina per intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina;

€ 300.000,00 al Comune di Salandra per lavori di riqualificazione area polifunzionale sportiva in località Varre a Salandra.

Un nuovo riconoscimento di fondi Pnrr per la Regione Basilicata, in specie per i progetti di impianti sportivi, per un importo complessivo di ben 7.278.410,89 di euro – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Scuola, Formazione, Sport, Lavoro, Alessandro Galella – ancora un grande successo, il PNRR dà altre grandi soddisfazioni al settore impiantistico sportivo in Basilicata, e un ringraziamento va agli uffici comunali ed ai tecnici per il lavoro certosino e per le progettualità che curano. La Regione Basilicata e i Comuni riescono ancora una volta ad intercettare finanziamenti grazie al lavoro di tecnici capaci e di settori che hanno interagito fra di essi, come in questo caso uffici competenti in Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie e Sport che ringrazio. Oltre a quelli già riconosciuti, questi nuovi fondi di oggi sono la dimostrazione di come competenze e progettualità valide possono veramente sostenere opere di grande importanza per l’intera regione. Avere efficienti strutture sportive indoor è la dimostrazione dell’attenzione delle amministrazioni locali e regionali alla socialità per bambini, giovani e famiglie, per cui lo sport costituisce un importante collante di aggregazione e crescita umana”.