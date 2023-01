Potenza, il sindaco Guarente contro i vandali. “Vi prenderemo tutti. Abbandonate questa città e andate in qualche pascolo isolato”

“È stato allestito il cantiere per l’inizio dei lavori di riqualificazione del Parco di Montereale e, alla ripresa dopo le festività, l’impresa che dovrà eseguire le opere ha rinvenuto il bagno chimico distrutto. Non vedo l’ora che siano installate le telecamere che abbiamo già ordinato e che rientrano nel piano di riqualificazione, lì ed in altre zone della città, per dare letteralmente la caccia a questi inetti e imbecilli che ogni giorno distruggono e imbrattano la nostra città!”. Sono le parole di Mario Guarante, sindaco di Potenza, dopo aver avuto notizia della distruzione di un bagno chimico, da parte di ignoti, all’interno di un cantiere in città, dove sono in corso i lavori di riqualificazione nel parco di Montereale. Post dai toni duri e con arrabbiatura per il primo cittadino del capoluogo lucano, che promette: “Vi prenderemo tutti, uno ad uno, e farò di tutto per farvi pagare economicamente, con gli interessi, tutto lo schifo che fate! Spero che abbandoniate questa città, che decidiate di andare a vivere in qualche eremo o pascolo isolato perché solo quello è il posto che meritate”.

Claudio Buono