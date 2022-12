Vietri di Potenza, malore alla guida. Furgone contro l’ingresso di un’attività commerciale, evitata la tragedia

Un malore alla guida che ha causato un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. Ma che per fortuna non ne sono state registrate. Stamattina a Vietri di Potenza, poco dopo le 9, un uomo alla guida di un furgone, che aveva raggiunto l’abitato vietrese per lavoro, in piazza XXIII Novembre non è riuscito a fermare la marcia del suo furgone, presumibilmente a causa di un malore. E’ andato a sbattere contro l’ingresso di un negozio e a pochi centimetri da un’altra attività commerciale. Fortuna ha voluto che nessuno venisse colpito dal mezzo, che è andato a sbattere contro alcuni espositori situati all’esterno di una delle attività commerciale, distruggendoli. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato il 118 Basilicata Soccorso, con i sanitari giunti sul posto poco dopo. L’uomo, un 50enne del Potentino, è stato trasferito in ospedale al San Carlo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Vietri di Potenza.

Claudio Buono