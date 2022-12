E’ vivo il ricordo di Giusy Marsico. A Picerno nasce una associazione per portare avanti le sue idee e programmi

Una vita di progetti e ambizioni per migliorare l’intera prospettiva politica ed amministrativa, con interventi di valorizzazione della qualità del suo paese. Giusy Marsico, il Vicesindaco di Picerno, scomparsa prematuramente lo scorso febbraio 2022, è stata ricordata venerdì 23 dicembre alle ore 18.30, nell’occasione della presentazione presso la Sala Consiliare di Picerno, della prima associazione ETS dedicata a Giusy Marsico. Programmi, idee e ambizioni, sono state da sempre oggetto di primo ordine del Vicesindaco Marsico in ogni contesto di lavoro.

Nella sua visione, tutto ciò passava dall’assoluta necessità di dare possibilità di miglioramento a tutte le categorie sociali, per cui gran lavoro ha speso per sostenere e dare stimoli a persone e famiglie che avevano difficoltà di diversa natura. Il suo approccio non era assistenziale, ma mirava a stimolare gli individui e a farne uscire le potenzialità. Tutto ciò si basava sulla ferma convinzione che un territorio è vivo solo ed esclusivamente se gli abitanti lo so no e lo sentono. Iniziative come l’istituzione dell’Asilo Nido e l’ambizioso progetto del cine-teatro sociale sono progetti tangibili del suo grande impegno. In questi due progetti si vedono anche la grande importanza che Giusy Marsico dava all’istruzione e alla conoscenza come strumento fondamentale di crescita e d’emancipazione. L’essere vivo per Giusy Marsico era conoscere le cose, essere critico, proporre idee.

La Giusy Marsico ETS ha come obiettivo strategico quello di continuare il lavoro di Giusy, basandosi sui suoi valori e sul suo approccio programmatico alle cose. La ETS si occuperà della valorizzazione del territorio, attraverso azioni non assistenzialistiche, ma di supporto e di stimolo. Un’attenzione particolare alla conoscenza, all’istruzione ed alla formazione dei più piccoli e delle loro famiglie, senza però dimenticare la gioventù su cui tanta attenzione è necessaria, particolarmente in realtà non semplici come nel Sud Italia.

Il lavoro della ETS per la finalità sopra descritta è assicurata dal fatto che i componenti della ETS sono persone che hanno condiviso con Giusy Marsico i lavori fatti, ne hanno condiviso il processo ed i risultati, ma, molto più importante, hanno condiviso e continuano a sostenere il sistema valoriale che ha caratterizzato la vita di Giusy Marsico. Presenti alla presentazione il Sindaco Giovanni Lettieri e altri esponenti della Giunta Comunale di Picerno.