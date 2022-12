Malore alla guida sul Raccordo a Vietri di Potenza. Eliambulanza salva un uomo

Si è sentito male sul raccordo Sicignano-Potenza ed è riuscito immediatamente a chiedere aiuto. Così si è salvato un uomo 65enne che era in transito stamattina sull’arteria all’altezza di Vietri di Potenza, in località Carre, a seicento metri dallo svincolo di contrada San Vito per il comune vietrese. L’uomo stava percorrendo il tratto di strada in direzione Potenza, a bordo di un Mercedes. Ha iniziato a sentirsi poco bene e quindi si e accostato vicino al guardrail. Ha fatto il tempo a telefonare il 118 e immediatamente da Potenza è partita l’eliambulanza, atterrata sul raccordo in prossimità di un cantiere. Importante è stata la celerità dei sanitari di Basilicata Soccorso, che hanno prestato le prime cure all’uomo che, stando alle prime valutazioni, aveva un infarto in corso. Urgente il trasferimento al “San Carlo”. L’uomo resta sotto osservazione. Il traffico sul raccordo ha subito rallentamenti. Sul posto anche Anas e Polizia Stradale.

Claudio Buono

