Ha origini di Balvano Alan Matturro, il colpo di mercato del Genoa

Ha origini lucane, precisamente di Balvano, l’ultimo colpo di mercato del Genoa, gloriosa società sportiva italiana e squadra di calcio di Serie B. La compagine ligure ha infatti comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Defensor Sporting e il difensore Alan Augustìn Matturro Romero, classe 2004. Il calciatore sarà un nuovo tesserato del Club da gennaio 2023. Alan Matturro, soprannominato “Matu”, arriva dall’Uruguay e la sua famiglia è originario di Balvano, dove vivono molti parenti. In particolare, qui è deceduto diversi anni fa il nonno Giuseppe, padre di Vittorio, appunto papà del nuovo calciatore del Genoa. Matturro, infatti, è uno dei cognomi più presenti a Balvano.

Di lui si parla molto bene, tanto che il sito di Gianluca di Marzio, Grand Hotel Calciomercato, lo accosa ai nomi di Montero, Lugano, Godin, Gimenez e Araujo. Fino ad ipotizzare un imminente impiego nella nazionale dell’Uruguay. 18 anni, arriva dal settore giovanile più florido di Montevideo, il Defensor Sporting, che lo ha salutato e gli ha fatto auguri e in bocca al lupo con un messaggio sui social. Alan Matturro è un “gioiellino” nato a Montevideo e ha vinto tutti i campionati giovanili a cui ha partecipato. La sua carriera calcistica è iniziata giocando a Montevideo nel Club Rocha e dopo 2 anni nel Potencia, nei campetti di baby fútbol come la maggioranza degli uruguaiani. Poi per lui quattro anni trascorsi nelle giovanili del Peñarol. A 12 anni il passaggio al Defensor, dov’è rimasto fino a qualche giorno fa.

A novembre del 2021 ha debuttato in prima squadra, nella Primera División Profesional de Uruguay. Alan ha ripagato il suo mister della fiducia, Hector Rodriguez, con una rete decisiva nella semifinale play-off contro il Club Atlético Cerro. Per lui fu una esultanza speciale, con mani e sguardo al cielo per la dedica alla mamma, scomparsa a luglio 2021 dopo il ricovero per Covid. A seguire, ha giocato 24 partite realizzando 2 assist e due gol. E dimostrando di essere all’altezza per un campionato difficile come quello della Serie B italiana.

Era seguito anche dall’Inter. Ma a convincerlo è stato il progetto proposto dal Genoa. Si punta molto su di lui. Che da oggi in Italia avrà anche tifosi da Balvano a sostenerlo.

Claudio Buono