Furti nel Potentino, l’impegno del Prefetto di Potenza: rafforzamento immediato di tutti i presidi di sicurezza

Rafforzamento immediato di tutti i presidi di sicurezza. E’ questo il primo impegno assunto da Sua Eccellenza il Prefetto di Potenza Michele Campanaro a conclusione del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica richiesto dal sindaco di Lauria, Gianni Pittella anche in qualità di Presidente della Unione dei comuni del Lagonegrese, a cui hanno partecipato insieme a quest’ultimo, i sindaci di Castelluccio Superiore, Ruggero, il vicesindaco di Castelluccio Inferiore, Celano, il sindaco di Trecchina, Marcante, il Sindaco di Rivello Altieri, il commissario straordinario del Comune di Lagonegro, Quaranta, il rappresentante del Comune di Maratea, Fiorenzano. Tema centrale all’ordine del giorno la situazione della sicurezza nel territorio dopo i ripetuti furti in abitazione che si sono verificati nelle scorse settimane creando forte allarme sociale.

La seconda indicazione è stata quella di rafforzare i sistemi di video sorveglianza in stretto rapporto con le forze dell’ordine. La terza indicazione è quella di rafforzare gli organici delle polizie locali, tema sul quale l’Unione dei Comuni sta lavorando per istituire un servizio di Polizia Locale integrato. Il quarto impegno è di siglare il protocollo di intesa con la Prefettura per la istituzione del “controllo di vicinato” con il coinvolgimento diretto dei cittadini disponili area per area, i quali collaboreranno con le amministrazioni comunali e le forze di polizia per garantire una efficace opera di prevenzione. Al termine dell’incontro a cui hanno preso parte le autorità e i vertici provinciali e locali delle forze di polizia, il Questore, i Comandanti provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Presidente della Provincia di Potenza, si è condivisa l’iniziativa di una campagna di informazione ai cittadini sui comportamenti più appropriati da tenere per la sicurezza delle proprie abitazioni.