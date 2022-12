Da oggi nuova stangata sui carburanti. Il Governo dimezza lo sconto

Nuova stangata sui carburanti da oggi 1° dicembre. Entra infatti in vigore la riduzione del taglio delle accise introdotto dal governo Draghi e in un primo momento confermato dal Governo Meloni. Fino a ieri prezzi più “ragionevoli”, da oggi sono vere e proprie batoste. Dalla scorsa mezzanotte, infatti, lo sconto di 30,5 cent per benzina e gasolio e di 10,3 cent al kg per il GPL passerà rispettivamente a 18,3 cent/litro e 6,2 cent/kg. Di conseguenza, i prezzi di benzina, Diesel e GPL torneranno a salire. Vale a dire che rispetto a ieri, oggi gasolio e benzina costeranno 12 centesimi in più al litro, mentre il GPL 4 centesimi in più al litro. È l’effetto del “decreto Accise” approvato una settimana fa dal Governo Meloni.

Claudio Buono