Terre di mezzo, accoglienza e spopolamento. Il 3 e 4 dicembre a Vietri di Potenza la tappa nazionale dell’iniziativa dei Comuni Virtuosi

Sarà Vietri di Potenza ad ospitare la tappa della manifestazione nazionale “Terre di Mezzo: comunità e accoglienza contro lo spopolamento”, in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre. Si tratta di una iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, con la collaborazione del Comune e della Consulta dei Giovani di Vietri. Un programma ricco quello dei due giorni nella Porta della Lucania, che ospiterà numerosi amministratori e vedrà, tra gli ospiti, Franco Arminio, paesologo e poeta. Il programma che andrà in scena il 3 e 4 dicembre, è pensato per valorizzare anche da un punto di vista turistico la comunità che ospita l’evento e, al contempo, ragionare intorno a un tema di particolare importanza per gli enti locali della zona, intorno a cui si è pensato di costruire un momento di approfondimento con relatori locali e nazionali. Questo il programma.

Sabato 3 dicembre. Il programma al via alle ore 11, con l’assemblea dei Comuni Virtuosi e l’incontro con le amministrazioni dei territori, presso la Sala Convegni. A seguire, alle ore 12:30, il pranzo di comunità al Convento dei Frati Cappuccini. Nel pomeriggio, alle ore 15 la visita al borgo e alle ore 16, il ritorno al Convento per l’incontro dal tema “Contro lo spopolamento. Strategie per la restanza”. Interverranno il sindaco di Vietri di Potenza e presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, Carlotta Acerbi (assessora di Spilamberto, in provincia di Modena, e rappresentante del Comitato Direttivo Comuni Virtuosi) e Franco Arminio (poeta e paesologo). Quest’ultimo sul tema della restanza e dei borghi stimola ed alimenta da tempo una profonda riflessione a tutto campo. Infine, in serata, la cena sociale.

Domenica 4 dicembre. Alle ore 10 l’inaugurazione del percorso “Poesie della Pace”, in via San Francesco, nell’ambito del progetto “Percorsi DiVersi” con l’associazione Ali di Frida. A seguire la visita al centro storico e alle Chiese e alle ore 12:30 i saluti finali al Municipio.