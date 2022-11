Premio nazionale “Fabrizio Fabbrizzi”. Premiata Aida Cavallo, ricercatrice di Savoia di Lucania

Presso la Fondazione Campus di Lucca si è tenuta la cerimonia di consegna della seconda edizione del premio “Fabrizio Fabbrizzi”, ideato da Kedrion Biopharma insieme alla Fondazione Carlo Erba, per la ricerca nel campo del plasma e dei farmaci plasma-derivati. Quest’anno il premio è andato a una giovane lucana, l’ing. Aida Cavallo di Savoia di Lucania. Assegnista di Ricerca “Progetti di Alta Formazione – Regione Toscana” presso il Laboratorio di Medicina Rigenerativa IFC, Biomateriali e Terapie Avanzate – Sede di Massa, e Dottoranda in Medicina Traslazionale presso Scuola Superiore Sant’Anna, ha ricevuto il premio “Fabrizio Fabbrizzi” con il programma di ricerca dal titolo “Uso terapeutico delle proteine plasmatiche nella guarigione delle lesioni cutanee croniche”. Il premio consiste in una borsa di studio del valore di 7.500 euro.

La cerimonia si è tenuta alla presenza di Marialina Marcucci, chief communication di Kedrion, Andrea Caricasole, responsabile della ricerca di Kedrion, Roberto Rettani, presidente di Fondazione Carlo Erba e Fulvio Calia, consigliere di gestione di Fondazione Campus di Lucca.

L’iniziativa è promossa da Kedrion, azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasmaderivati, in collaborazione con la Fondazione Carlo Erba. Il premio è in memoria del medico Fabrizio Fabbrizzi, scomparso nel 2020, rivolto a giovani laureati italiani. Quello di Cavallo è stato selezionato come il progetto di ricerca più innovativo e che possa costituire base di programmi futuri sul tema uso terapeutico delle proteine plasmatiche.