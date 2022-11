Donna lucana investita nel Trevigiano perde la vita dopo due giorni di agonia

Non ce l’ha fatta la donna di 46 anni, lucana di Tursi, investita lo scorso 26 novembre a Fontanelle, in provincia di Treviso. Dopo oltre 48 ore di agonia, la donna, Antonella Caputo, non ce l’ha fatta ed è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Tutto è accaduto in via Vallonto, dove la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in compagnia del marito. È stata investita da un auto guidata da un 75enne, che ha riferito – forse a causa del sole a sfavore – di non essersi accorto della coppia che stava attraversando. È successo a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. In gravi condizioni, la donna è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La donna si era trasferita in Veneto da alcuni mesi per motivi di lavoro con la sua famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, la famiglia ha dato il consenso per l’espianto degli organi.

Claudio Buono